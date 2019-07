Le ultime sul calciomercato del Milan, con alcune trattative che dovranno sbloccarsi a breve per poter completare la rosa di Giampaolo

Grandi movimenti in casa Milan in questa fine del mese di luglio, quando manca poco più di un’altra mesata al termine della sessione estiva di calciomercato.

I rossoneri stanno lavorando alacremente in entrata e anche in uscita; come riportato dagli aggiornamenti di Sportmediaset la volontà è quella di chiudere le operazioni Rafael Leao e Angel Correa per rinforzare l’attacco, ma prima andranno trovate alcune soluzioni per sfoltire il reparto.

Oltre a Patrick Cutrone, che a breve firmerà con il Wolverhampton dopo aver lasciato il ritiro di Boston, anche André Silva resta in partenza. Sfumate ormai le piste che lo avrebbero portato proprio ai Wolves o al Marsiglia (che ha preso Dario Benedetto dal Boca), resta una corsa a due ancora aperta per il centravanti lusitano: il Monaco potrebbe ritornare alla carica dopo lo stop alle trattative della scorsa settimana, ma occhio anche al Southampton, club britannico che ha già preso contatti con l’agente Jorge Mendes.

Altro calciatore in uscita sarà probabilmente Jesus Suso: la trattativa con la Roma è ancora in corso ed i giallorossi hanno messo sul piatto anche il cartellino di Federico Fazio, stopper argentino che sembra avere l’apprezzamento del club: il classe ’87 romanista troverebbe ad accoglierlo diversi conterranei, come Musacchio o Biglia, e potrebbe essere il nome giusto per rifinire il reparto.

Ma è molto vicino anche l’arrivo del brasiliano Leo Duarte: difensore centrale del Flamengo, proposto dall’ex rossonero Serginho e sempre più prossimo a sbarcare a Milanello. Un’ipotesi che resta in piedi e che sembra viaggiare parallelamente con il possibile approdo di Rafael Leao, altro talento curato dalla Magnitude Sports.

