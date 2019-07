Primato europeo per il giovane talento Rafael Leao che sembra molto vicino al Milan: è tra i più prolifici del continente

Non solo qualità, talento e un nome già altisonante a livello di calciomercato. Rafael Leao sembra essere un colpo assolutamente azzeccato per il Milan della prossima stagione.

Il talento del Lille, classe 1999 ma già considerato un attaccante di spessore, sembra sempre più vicino ai rossoneri che intendono investire ben 35 milioni di euro per acquistarlo inserendo anche il cartellino del giovane difensore Tiago Djalò.

Intanto il portale Opta Sport, sempre aggiornato ed informatissimo su numeri e statistiche del calcio internazionale, ha pubblicato un piccolo record del quale può essere contento lo stesso Leao: il ragazzo portoghese è tra i calciatori Under-20 europei più prolifici dopo l’ultima stagione.

La statistica riguarda i nati prima del 1998 che abbiano segnato almeno cinque reti in campionato tra le cinque grandi leghe d’Europa: Leao è in buona compagnia, visto che primeggia in questa particolare e futuristica classifica assieme a Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen, altri giovanissimi attaccanti considerati tra i più bravi del continente.

1999 – Rafael #Leão è uno dei tre giocatori nati dopo il 1/1/1999 ad aver realizzato almeno otto reti nei top-5 campionati europei 2018/19, assieme a Jadon Sanchodel Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Futuro. pic.twitter.com/Luug6VaetL — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 27, 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it