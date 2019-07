Per Angel Correa continua la trattativa tra Milan e Atletico Madrid, anche se i rossoneri dovranno trovare un accordo sui bonus

Il Milan sembra ad un passo, almeno secondo gli ultimissimi rumors di mercato, dal chiudere due operazioni importanti in entrata.

Sono in arrivo lo stopper Leo Duarte dal Flamengo ma soprattutto l’attaccante Rafael Leao dal Lille. Quest’ultimo investimento oneroso e a titolo definitivo non escluderebbe però l’ingaggio di un altro calciatore offensivo per cui la società di via Aldo Rossi sta lavorando da giorni: Angel Correa, fantasista argentino in forza all’Atletico Madrid.

Milan, non tramonta la pista Angel Correa: le ultimissime

Secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa per Correa è tutt’altro che sfumata o secondaria. Il Milan intravede nell’argentino l’ideale spalla di Piatek, anche più del prossimo colpo Leao che ha sicuramente meno esperienza del calciatore dell’Atletico, attualmente impegnato nell’ICC 2019 con la squadra di Diego Simeone.

Nei giorni scorsi Milan e Atletico Madrid avevano raggiunto una parte di accordo: 40 milioni di euro circa per la parte fissa del cartellino di Correa, mentre si deve ancora trovare la quadra giusta sui bonus, con i ‘colchoneros’ che pretendono una parte variabile che arrivi a superare i 50 milioni complessivi di introito. I rossoneri cercheranno di chiudere in fretta ma senza esagerare con gli esborsi.

Resta in piedi soprattutto la volontà di Correa di passare al Milan, visto che l’ex San Lorenzo non si sente più parte integrante del gioco dell’Atletico e dunque è propenso ad affrontare una nuova avventura estera. L’impressione è che il Milan, prima di poter chiudere l’affare Correa, dovrà trovare una soluzione per l’ingombrante André Silva, attaccante ed esubero ancora a caccia di una squadra che lo accolga a condizioni favorevoli.

