19:00 – MILAN-BENFICA INIZIA ALLE 21:00 ITALIANE, QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI TESTUALI SULLA PARTITA MINUTO PER MINUTO.

Tutto pronto per la seconda sfida del Milan nell’International Champions Cup. I rossoneri affrontano il Benfica a Foxborough, una sfida che rievoca ricordi bellissimi per i tifosi milanisti.

Il debutto dei ragazzi di Marco Giampaolo non è andato malissimo: contro il Bayern Monaco, mercoledì notte, è arrivata una sconfitta per 1-0 e l’infortunio di Theo Hernandez, però si sono visti sprazzi di buon calcio. E’ ancora troppo presto per vedere la mano dell’allenatore, ma qualcosa già c’è.

ICC 2019: Milan-Benfica, i gloriosi precedenti

Milan-Benfica, le formazioni ufficiali

Poco fa sono state diramate le formazioni ufficiali della partita. Giampaolo ha riproposto il 4-3-1-2 ma stavolta con tanti titolari. Ricardo Rodriguez a sinistra per sostituire Theo Hernandez, rientrano Musacchio e Romagnoli.

Per il resto, c’è Jesus Suso trequartista, Daniel Maldini parte dalla panchina. Confermato a centrocampo Fabio Borini nel ruolo di mezzala. In attacco ancora Krzysztof Piatek con Samu Castillejo al suo fianco.

Le probabili formazioni di Milan–Benfica:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Benfica:(4-4-2) Odysseas, Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Florentino, Taarabt, Rafa, Seferovic.

ICC 2019, dove vedere Milan-Benfica in tv e streaming

L’International Champions Cup 2019 è un’esclusiva in Italia di Sportitalia. Ricordiamo che la gara è in programma oggi domenica 28 luglio alle ore 21:00 italiane. Si gioca a Foxborough. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su www.sportitalia.com: la gara sarà trasmessa poi in differita su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart partita proprio in queste settimane. La guida completa su come e dove vedere Milan-Benfica in TV e in streaming.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it