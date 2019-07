Milan-Roma, prosegue la trattativa per Suso. I giallorossi attendono lo sconto ma Elliott non apre: le ultime

Vendere ma non svendere. Vale per tutti in casa Milan, ma soprattutto per Suso. Perché lo spagnolo, al pari di André Silva e Patrick Cutrone, è uno dei designati per essere sacrificato e avviare la rivoluzione rossonera anche sul piano tecnico.

Così mentre si cerca una nuova sistemazione per il portoghese e Cutrone è a un passo dal Wolverhampton, ora tocca al fantasista spagnolo, nel mirino della Roma di Paulo Fonseca.

La richiesta del Milan per Suso

Affare tuttavia al momento in stand-by. Perché come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club capitolino, pur essendo fortemente interessato al giocatore, aspetta che il Diavolo abbassi la richiesta per entrare veramente in azione.

Il discorso si riaffronterà al rientro del calciatore dalla torunée negli Stati Uniti, ma all’orizzonte si intravede una lunga partita a scacchi. Perché parallelamente alle intenzioni di James Pallotta, Elliott Management Corporation non vuole cedere: la volontà è di incassare quanto più cash possibile. Ossia 38 milioni di euro, nonché il valore della clausola rescissoria dell’atleta.

Ecco perché Elliott non molla

Il Milan, infatti, con la cessione dei suoi attaccanti, intende incassare un tesoretto che permetta alla società sia di reinvestire con i colpi riguardanti Angel Correa e Rafael Leao, ma al contempo anche di dare un minimo d’ossigeno al bilancio milanista. Come? Con tre uscite da 90 milioni totali, appunto Suso, Silva e Cutrone, e un investimento massimo da 70 per i due rinforzi, cioè mediamente 35 ciascuno.

Il Milan si muove su un filo del rasoio sul piano economico, senza possibilità di sforare, ed è per questo che la dirigenza non intende concedere sconti o fare regali. Ed è sempre per questo motivo che al momento non ci sono stare particolari aperture verso le contropartite proposte dalla Roma, in un’ultima – secondo le varie indiscrezioni – il difensore argentino Federico Fazio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it