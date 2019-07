Daniele Massaro, su Instagram, ha salutato Patrick Cutrone augurandogli l’in bocca al lupo per la nuova avventura. Ormai prossimo il suo trasferimento al Wolverhampton.

Ieri Patrick Cutrone ha lasciato l’allenamento con i compagni in USA, per tornare Italia e chiudere con il Wolverhamton.

Nessuna dichiarazione rilasciata dall’attaccante ai giornalisti che lo attendevano in aeroporto. Nel corso della giornata però, Daniele Massaro ha pubblicato una foto su una Instagram stories in cui dà l’addio a Cutrone, taggandolo nella foto. L’ennesima prova che è ormai solo questione di tempo per la cessione ufficiale di Cutrone, direzione Premier League.

Le strade tra Milan e Cutrone si dividono, dopo l’esperienza nel settore giovanile e due stagioni in prima squadra. Massaro ha scritto: “In bocca al lupo Bomber Cutrone”. Un bel messaggio da uno degli storici attaccanti rossoneri, decisivo nella finale di Champions League 1994 contro il Barcellona ad Atene. Da bomber a baby bomber. Ci uniamo anche noi all’in bocca al lupo di Massaro per Patrick.

Da André Silva-Cutrone a Correa-Leao: come cambia il Milan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it