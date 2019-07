Léo Duarte ha salutato il Flamengo in un video pubblicato dal club sul proprio canale Twitter. Momento di grande commozione per il difensore brasiliano.

O zagueiro Léo Duarte se despediu dos companheiros e funcionários do Flamengo nesta tarde. Obrigado por tudo, #GarotoDoNinho! pic.twitter.com/Ni2kGJMpkS — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2019

Tutto fatto per il passaggio di Léo Duarte al Milan. Spesso in questi ultimi mesi si sono visti in sede Alessandro Lucci e Serginho, suo collaboratore. L’ex brasiliano ha convinto gli amici Paolo Maldini e Zvonimir Boban a puntare sul suo connazionale.

Arriva dal Flamengo, proprio come Lucas Paquetà, per circa 11 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri di Milano. Dopo aver fatto dei tentativi per Demiral e Rugani, alla fine il Diavolo ha deciso di cambiare strategia.

Il Flamengo ha appena pubblicato un video su Twitter in cui il giocatore fa il giro del centro tecnico per salutare tutti: dai compagni di squadra ai dirigenti. Momento di grande commozione per lui, che alla fine ha poi dichiarato: ”

“Devo ringraziare tutti, tutti coloro che mi hanno aiutato. Principalmente al Flamengo che mi ha aiutato tantissimo, in tutto ciò che ho avuto bisogno e nei momenti di difficoltà. Sono arrivato qui ragazzino e vado via come uomo. Ringrazio tantissimo la tifoseria, per tutto, davvero tutto: elogi e critiche. È un momento di allegria e tristezza allo stesso tempo, sono stato felice qui, ho realizzato un sogno giocando qui“.

Cutrone al Wolverhampton, tifosi contrari: risultati sondaggio e commenti

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it