Notizie di calciomercato dalla Scozia danno il Milan interessato a Morelos, attaccante dei Glasgow Rangers allenati da Gerrard. Solo voci?

Il Milan oggi ha accolto Rafael Leao, sbarcato in Italia per diventare un nuovo giocatore rossonero. Quello di domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche.

Ma il calciomercato del Milan per l’attacco non terminerà con l’ingaggio del 20enne talento del Lille. La dirigenza è al lavoro per un altro colpo ed è risaputo che il “sogno” sarebbe quello di prendere Angel Correa. Ma la trattativa con l’Atletico Madrid è ferma. Il Diavolo offre 40 milioni di euro più bonus, mentre i Colchoneros ne pretendono 50. Inoltre, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno la necessità di cedere André Silva per avere maggiore margine di trattativa in entrata.

Milan, dalla Scozia spunta l’idea Morelos dei Rangers

Secondo quanto rivelato da Scotsman, il Milan avrebbe messo gli occhi su Alfredo Morelos. Osservatori rossoneri hanno visionato l’attaccante colombiano nelle partite calinghe dei Glasgow Rangers contro St Joseph’s FC e Progrès Niederkorn. Due match validi per i preliminari di Europa League 2019/2020.

Il 23enne Morelos ha segnato tre gol contro la squadra di Gibilterra, una rete l’aveva segnata anche all’andata in trasferta. Poi è rimasto a secco contro quella lussemburghese, comunque battuta 2-0 in attesa del ritorno. Nella passata stagione l’attaccante sudamericano ha segnato complessivamente 30 gol in 48 presenze, regalando anche 11 assist. E’ stato il capocannoniere della Premiership 2018/2019.

Il Milan sta valutando se effettuare delle mosse per Morelos, valutato 20 milioni di sterline dai Glasgow Rangers. Il bomber della squadra guidata da Steven Gerrard è stato accostato pure ad Eintracht Francoforte e Marsiglia durante questa finestra estiva del calciomercato. Il suo approdo in Scozia è avvenuto nell’estate 2017, in seguito all’esperienza in Finlandia nell’HJK Helsinki e dopo essere cresciuto in patria nell’Independiente Medellín.

