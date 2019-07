In Italia oggi è sbarcato Rafael Leao, mentre domani sarà il turno di Leo Duarte. Il Milan è vicino ad annunciare i prossimi due colpi del proprio calciomercato.

Il Milan si appresta ad annunciare due rinforzi per la squadra di Marco Giampaolo. Stamattina a Milano è arrivato Rafael Leao, che dovrebbe svolgere le visite mediche domani.

Proprio la giornata di domani sarà anche quella dello sbarco di Leo Duarte in Italia. Ieri il difensore brasiliano ha salutato il Flamengo ed è pronto ad iniziare la nuova avventura col Milan. Non dovesse arrivare già stasera, sarà comunque a Milano domani. Lo spiega Sportmediaset, aggiungendo che poi le visite mediche verrebbero svolte giovedì.

Per Duarte un investimento da circa 11 milioni di euro, bonus inclusi. Il 23enne difensore centrale viene definito molto rapido e reattivo, ma che deve migliorare sotto l’aspetto tecnico e mentale. Il club rossonero ha cercato anche altri profili per rinforzare la retroguardia, poi ha deciso di virare sul giocatore del Flamengo. Un nome emerso un po’ a sorpresa e che ha stupito anche i tifosi. Si spera che la dirigenza sia riuscita a prendere il giusto colpo per permettere a Giampaolo di avere una difesa solida in attesa del rientro di Mattia Caldara.

