Rafael Leao è sbarcato all’aeroporto Malpensa, il nuovo colpo del calciomercato estivo del Milan è pronto per visite mediche e firma sul contratto.

Rafael Leao è arrivato in Italia. Stamattina l’attaccante portoghese è atterrato presso l’aeroporto Malpensa di Milano, pronto per iniziare la sua avventura in maglia rossonera.

Il Milan ha deciso di puntare sul 20enne portoghese del Lille, club al quale andranno 30 milioni di euro e il cartellino del difensore Tiago Djalò (valutato 5). Leao firmerà un contratto fino a giugno 2024. Il giocatore era stato accostato anche a Inter e Napoli nelle settimane scorse, poi c’è stata l’accelerata del Diavolo e adesso l’operazione è ormai conclusa.

Milan, è arrivato Rafael Leao: domani visite mediche e firma

Il talento cresciuto nello Sporting Lisbona è un attaccante duttile, visto che può agire sia da prima che da seconda punta. E’ ben messo sotto il profilo fisico e tecnico. Ha molti margini di miglioramento e dovrà dimostrare di saper reggere la pressione di vestire una maglia così blasonata come quella del Milan.

Superate le visite mediche (previste per domani) presso la nota clinica milanese “La Madonnina”, firmerà il contratto e poi sarà a disposizione di Marco Giampaolo. Tra oggi e domani arriverà in Italia anche Leo Duarte, difensore centrale brasiliano che il club rossonero ha prelevato dal Flamengo per circa 10 milioni più 1 di bonus.

Nelle prossime ore si perfezionerà anche il trasferimento al Wolverhampton di Patrick Cutrone, per il quale il Milan incasserà 22-24 milioni (bonus inclusi). Un addio che il giovane attaccante avrebbe voluto evitare, ma che ha dovuto accettare. La sfida di giocare in Premier League è comunque affascinante e darà il massimo, come sempre.

Rafael Leão to AC Milan, here we go! Total agreement reached with Lille, the Portuguese striker is now in Milano and is going to sign his contract until June 2024. 🔴⚫️ #transfers #Milan #Lille — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 luglio 2019

Rafael Leao è arrivato a Milano in compagnia dei suoi agenti. Ultimi dettagli da sistemare e poi sarà un nuovo giocatore del Milan. Le immagini alle 13.00 su SI News @tvdellosport #Sportitaliamercato #Sportitalia pic.twitter.com/aqe0NIHzAp — Luca Cilli (@Luca_Cilli) 30 luglio 2019

