Calciomercato Milan: Sky Sport spiega che per Rafael Leao la trattativa è alle battute finali, mentre per Angel Correa non ci sono novità.

Il Milan sta per chiudere definitivamente l’arrivo di due rinforzi: Rafael Leao e Leo Duarte. Il primo è arrivato stamattina in Italia, mentre il secondo arriverà domani.

Sky Sport spiega che domani verrà completata l’operazione per l’attaccante portoghese, manca ancora qualche dettaglio tra il club rossonero e il Lille. Le parti stanno ultimando gli accordi dell’affare, che andrà in porto per meno di 30 milioni di euro. In Francia dicono che potrebbe essere inserita una percentuale a favore del club transalpino sulla futura rivendita di Leao. Oggi la riunione a Casa Milan tra la dirigenza e gli agenti è durata ben cinque ore, segnale che c’erano aspetti da sistemare ancora.

Al momento il discorso per Angel Correa si è bloccato da diversi giorni, precisamente da quando è saltato il trasferimento di André Silva al Monaco. La cessione dell’attaccante portoghese era fondamentale per portare avanti i discorsi riguardanti il numero 10 dell’Atletico Madrid. Le parti erano in trattativa avanzata, ma il Milan non ha potuto andare fino in fondo a causa della mancata vendita dell’ex Porto.

Luca Marchetti di Sky Sport spiega che comunque la società rossonera davanti vorrebbe farlo un altro colpo. Ovviamente André Silva deve partire, però una riapertura della trattativa col Monaco non è semplice. I monegaschi hanno indispettito il Milan cambiando le carte in tavola quando l’affare era ormai fatto.

E non è facile nemmeno riprendere i dialoghi per Correa, il cui agente è a Milano ma non ha incontrato il Milan. Gli spiragli sono pochi, il discorso non decolla più. L’attaccante argentino dell’Atletico Madrid nel frattempo si sta guardando attorno. Ci sono stati contatti col Valencia e anche il Tottenham è interessato.

