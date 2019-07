Il Genoa ha deciso di puntare su Lucas Biglia per rinforzare il proprio centrocampo. Il club ligure è alla ricerca di un colpo di spessore per la mediana di mister Andreazzoli e ha avviato i contatti con l’agente del regista del Milan. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, sul piatto c’è un’offerta di contratto triennale da 1,7-1,8 milioni di euro netti annui.

Il giocatore sembra aperto alla possibilità di un trasferimento a Genova, ma bisogna fare i conti con il Milan. La società rossonera non vuole regalare il cartellino di Biglia, che a bilancio pesa per circa 6 milioni e non si può fare una minusvalenza. Il Genoa deve ancora fare una proposta concreta al Milan, si attendono sviluppi.