Milan, è il giorno di Léo Duarte. Il difensore brasiliano, neo acquisto rossonero, è atteso quest’oggi in città per visite mediche e firma sul contratto rossonero

Ieri Rafael Leão, oggi Léo Duarte. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi sarà il difensore brasiliano a sbarcare in Italia per diventare ufficialmente un giocatore del Milan.

L’arrivo in città è previsto per le 15.00, visite e firma con programma esatto ancora da definire. Fatto invece l’affare: al Flamengo andranno dieci milioni, più uno di bonus, e al giocatore il solito contratto quinquennale che spetta ai nuovi acquisti rossoneri.

Milan, ecco il rinforzo difensivo

Il percorso a Rio de Janeiro è lo stesso di Paquetá: dalle giovanili del Flamengo alla prima squadra. Il 2018 è stato il suo anno: è diventato titolare e ha collezionato 33 presenze e un gol, score e prestazioni che lo hanno imposto all’attenzione dei club europei. E ha iniziato anche questa stagione confermando le impressioni positive: sette partite in campionato e altrettante in Coppa Liberadores, tutte con alto rendimento.

Alto 1,83 cm per 76 kg, si tratta di un giovane da valorizzare ma già pronto per giocare. Marco Giampaolo così ha finalmente il centrale necessario a integrare il reparto, colmando il vuoto numerico lasciato da Cristian Zapata e ottenendo una valida alternativa in attesa di Mattia Caldara di rientro verso novembre.

Milan, sesto acquisto

Così salgono a sei gli acquisti rossoneri, di cui tre annunciati e altri tre ancora da ufficializzare. E’ un Milan quindi rivoluzionato in ogni reparto, anche in difesa. Perché prima di Duarte, è arrivato Theo Hernandez dal Real Madrid.

Neo acquisto che intanto porterà inevitabilmente a qualche cessione sinistra, essendone in quattro addirittura nel reparto. Mentre è difficilmente piazzabile Ivan Strinic dopo l’ultimo anno fermo, uno tra Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt sicuramente saluterà per far cassa e sfoltire la rosa.

Chi è Léo Duarte, il ‘mastino’ in arrivo da Rio

