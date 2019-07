Léo Duarte come Lucas Paquetá, dal Flamengo a Milanello. Sei mesi dopo, la tratta Rio de Janeiro-Milano torna a scaldarsi. Perché tranne colpi di scena last minute – francamente non immaginabili – sarà il difensore paulista il rinforzo richiesto da Marco Giampaolo.

Milan, chi è Duarte

Nato il 17 luglio 1996 a Mocca, comune dello Stato di São Paulo, si tratta di un difensore piuttosto agile e veloce. Non un centrale roccioso quindi, come del resto dimostrano anche i suoi 183 cm per 76, ma un grintoso segugio infernale con mordente e ostinazione.

Dotato di senso della posizione, è bravo nel spezzare l’azione avversaria e far ripartire la propria squadra. E alle volte gli capita anche di osare con piccole sgroppate tipo l’ex interista Lucio. Può invece ancora lavorare sul piano tecnico, così come, inevitabilmente, avrà bisogno delle lezioni del maestro Giampaolo una volta approdato effettivamente in Italia. Di piede destro, gioca nel centrodestra ma gli capita spesso di proporsi sulla fascia e crossare.

I primi passi nel calcio

La sua vera avventura nel mondo del calcio inizia al Desportivo Brasil, ma durò giusto un anno: tempo di compere la maggiore età e di confermare gli alti numeri del suo repertorio, che ecco che arrivò la chiamata Flamengo, di cui presto divenne anche capitano della formazione giovanile.

Duarte fu infatti il lader carismatico del Mengão, nonché uno dei perni principali della formazione che nel 2016 vinse la Copa São Paulo de Futebol Junior, il torneo più importante del Paese sul fronte giovanile. Avventura esaltante che gli valse la promozione dopo una trafila lunga due anni, conclusasi precisamente il 14 maggio 2016 con l’esordio nel Brasileirão in Flamengo-Botafogo.

Dopo un 2017 da riserva, l’anno successivo diventa titolare ottenendo ben 37 presenze all’attivo tra campionato, Coppa del Brasile e Coppa Libertadores. Oggi è un perno fondamentale per il tecnico portoghese Jorge Jesus, dove gioca accanto a Rodrigo Caio, altro difensore centrale più volte accostato al Milan in passato.

Milan, perché Léo Duarte

Considerate le difficoltà per Merih Demiral, il club ha puntato su Léo Duarte perché coniuga tutte le esigenze societarie di questo momento. Economiche, tecniche e gerarchiche. Affare di ‘soli’ 11 milioni di euro, e non 20-30 come sarebbero serviti per altri, e pronto per giocare sin da subito. Avrà chiaramente bisogno di tempo e ‘lezioni’ poiché proviene da un campionato differente, ma all’occorrenza potrà serenamente rimpiazzare Alessio Romagnoli o Mateo Musacchio.

A soli 23 anni, inoltre, si tratta comunque di un profilo con margini di miglioramento e potenzialmente futuribile. Ma al contempo non si tratta di un rinforzo ingombrante, non metterà in difficoltà Mattia Caldara e né creerà problemi alla graduatoria nel reparto arretrato. Una valida alternativa utile per l’oggi e il domani, senza scombinare i piani del Milan. Ossia la coppia del futuro composta da Romagnoli e Caldara, destino permettendo.

di Pasquale Cacciola

