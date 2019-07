Milan, è il grande giorno per Rafael Leão. Visite mediche e firma: il giocatore è già arrivato alla clinica La Madonnina per i test che porteranno poi al contratto quinquennale

E’ il giorno di Rafael Leão al Milan. Dopo l’approdo di ieri in città, oggi l’attaccante portoghese sosterrà le visite mediche per il club rossonero.

E la sua giornata è già iniziata. Perché pochi minuti, dopo le 08.00, il giocatore è arrivato alla clinica La Madonnina per realizzare i primi test fisici. Una volta conclusi, si recherà poi a Casa Milan dove firmerà il contratto quinquennale da 2 milioni a stagione.

Rafael Leão, cifre e caratteristiche

Nelle casse del Lilla, invece, ne andranno ben 30, oltre che l’arrivo del giovane Tiago Djalò valutato 5 milioni e inserito come contropartita tecnica. L’ennesima super plus valenza targata Luis Campos, considerando l’arrivo a parametro zero del talento lusitano.

Un jolly offensivo per Marco Giampaolo. Classe 99 e dotato di un grande fisico in virtù dei suoi 188 cm per 81 kg, può praticamente ricoprire ogni ruolo dell’attacco. E’ principalmente una prima punta, ma all’occorrenza, data la tecnica e la rapidità, può muoversi anche come seconda punta o addirittura esterno. In rossonero farà coppia con Krzysztof Piatek, aspettando Angel Correa.

Redazione MilanLive.it

