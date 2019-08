Il Milan ha ufficializzato oggi pomeriggio l’acquisto di Rafael Leao. Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 17, è rientrato in Portogallo dove concluderà le vacanze per poi iniziare la sua avventura a Milanello.

Il Lille, che lo aveva ingaggiato un anno fa dallo Sporting Lisbona, lo ha venduto per 30 milioni più il cartellino di Tiago Djalò, difensore in forza alla Primavera rossonera da gennaio, valutato circa 5 milioni. Una buona operazione per la società di via Aldo Rossi che fa una plusvalenza importante: il giocatore costò a Leonardo poco meno di un milione.

L’operazione è ufficiale: il Lille ha pubblicato il comunicato che annuncia il nuovo acquisto:

🔴 Grand espoir du football portugais, Tiago Djaló est Lillois Lire le communiqué ➡ https://t.co/ZW23ljRPHj pic.twitter.com/XiyhMmed07 — LOSC (@losclive) August 1, 2019

Lo stesso Tiago Djalò è un amico stretto di Rafael Leao. I due hanno giocato insieme proprio allo Sporting Lisbona. Sul suo profilo Twitter, il difensore portoghese ha dedicato un pensiero proprio all’attaccante: “Sono orgoglioso di te, congratulazioni e buona fortuna“. Successivamente ha scritto un post per il Milan: “Grazie per questi sette mesi“.

I’m really proud of you @RafaeLeao7 congratulations and good luck🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/Sd05aKkXyR — Tiago Djaló (@tiagodjalo4) August 1, 2019

Un’esperienza molto breve la sua in rossonero. Non è andata molto bene visto che la Primavera è retrocessa. Era stato aggregato alla prima squadra in questa prima parte di ritiro, ora la cessione che sarà molto utile al bilancio. Ora tutte le attenzioni sono su Leao, un giocatore su cui ci sono grandi aspettative.

