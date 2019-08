La Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle prime due giornate di campionato. Ecco data, orario e copertura televisiva delle gare del Milan.

Martedì è nato il calendario della nuova Serie A. Il Milan debutterà alla Dacia Arena contro l’Udinese, alla seconda invece l’esordio a San Siro contro il Brescia. La Lega Serie A, in un comunicato ufficiale, ha resa nota la programmazione di queste prime due giornate.

Udinese–Milan si giocherà domenica 25 agosto alle 18:00 e sarà trasmessa da Sky Sport. Milan-Brescia, invece, è in programma sabato alle 18:00 e sarà possibile vederla sui canali DAZN. Due impegni facili sulla carta, ma che in realtà nascondono diverse insidie. In particolare modo il Brescia, neopromossa in Serie A e vogliosa di mettersi in mostra in un grande palcoscenico come San Siro.

Chiaramente Udine è una trasferta storicamente insidiosa per tutte le squadre, quindi il Milan dovrà fare parecchia attenzione. Iniziare con il piede giusto è il modo migliore per indirizzare al meglio la stagione. Ricordiamo che alla quarta giornata è già in programma il derby contro l’Inter. Una sfida molto attesa fra due squadre che hanno cambiato moltissimo in questo mercato, e non è ancora finita.

