Il Milan spera di far ripartire la trattativa tra i rossoneri e Angel Correa, fantasista dell’Atletico Madrid che piace ormai da settimane ai rossoneri

Una trattativa bloccata, frenata ma mai tramontata quella tra il Milan e l’Atletico Madrid per un calciatore che farebbe probabilmente le fortune offensive dei rossoneri.

Sembra ripartire l’operazione che porterebbe Angel Correa dalla squadra madrilena a quella rossonera durante la sessione estiva in corso. La suddetta trattativa si era arenata per via di alcuni mancati accordi tra Milan e Atletico sui bonus da girare ai ‘colchoneros’, ma anche per alcune operazioni in uscita da Milanello ancora non concluse ma necessarie.

Calciomercato Milan, nuovi contatti tra rossoneri e agente di Correa

Nelle ultime ore, come svelato da Calciomercato.com, i segnali di una riapertura totale tra le parti sembrano essere ancora più chiari: oggi l’agente di Correa è stato avvistato nel pomeriggio presso la sede di Casa Milan, per un incontro inaspettato con la dirigenza rossonera.

Augustin Jimenez, uomo che dunque cura gli interessi sportivi di Correa, parlerà sicuramente con Paolo Maldini e compagnia del contratto che il Milan dovrebbe offrire al talentuoso calciatore argentino, ormai propenso a lasciare l’Atletico Madrid per via della folta concorrenza in attacco.

Un meeting che il Milan spera porti quanto meno ad un avvicinamento tra le parti; Correa percepisce a Madrid circa 2,5 milioni netti a stagione, dunque i rossoneri dovranno mettere sul piatto una cifra simile o di poco più alta per convincere Jimenez ed il suo assistito. L’accordo con l’Atletico era invece quasi completato sulla base di 40 milioni di parte fissa per il cartellino di Correa più bonus da 10 milioni e altri eventuali 7 milioni per premi più difficili da raggiungere.

Il Milan e mister Giampaolo aspettano, un tridente formato da Piatek, Rafael Leao e Correa sarebbe sicuramente invidiato da moltissimi top club italiani ed esteri.

