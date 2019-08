Il Livorno Calcio ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo di Alessandro Plizzari, portiere del Milan classe 2000

La concorrenza quasi ‘sleale’ di Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina ha fatto sì che il giovanissimo portiere rossonero Alessandro Plizzari decidesse di andare a dimostrare il proprio talento altrove.

Il titolare della Nazionale italiana Under-20 non avrebbe avuto spazio nel nuovo Milan di Marco Giampaolo proprio per la presenza dei due suddetti colleghi di reparto più esperti e anche per la volontà del club di trattenerli entrambi. Ecco dunque la decisione di accettare l’offerta del Livorno, squadra di Serie B che ha trovato anche l’accordo nelle ultime ore con il portiere.

Plizzari da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Livorno: l’annuncio è giunto poco fa direttamente dal sito web del club amaranto che punterà ai playoff nella prossima stagione anche grazie all’apporto del giovane estremo difensore, considerato da molti un predestinato. L’operazione è stata definita con un prestito secco fino alla fine della prossima stagione.

Ecco il comunicato da Livornocalcio.it: “L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’ A.C. Milan, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari (portiere, classe 2000).

Plizzari nelle ultime stagioni ha giocato con il Milan ed in passato ha difeso anche la porta della Ternana. Plizzari ha giocato anche dieci partite con la maglia azzurra dell’Italia Under 20 partecipando ai recenti mondiali in Polonia. Sempre con l’ltalia, nel 2018, è stato medaglia d’argento agli Europei Under 19. Plizzari stamani ha già preso parte al primo allenamento in maglia amaranto”.

