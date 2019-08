Rientrerà nell’operazione Rafael Leao anche Tiago Djalò, difensore centrale della Primavera Milan che dovrebbe firmare a ore con il Lille

All’interno dell’affare che ha portato ufficialmente Rafael Leao a vestire la maglia del Milan, dovrebbe rientrare a breve anche una contropartita tecnica a favore del Lille.

I rossoneri pagheranno come cifra cash circa 30 milioni di euro alla società transalpina, che ha trovato l’accordo già la scorsa settimana con il Milan per questa importante cessione. A tale somma di denaro verrà aggiunto il cartellino di Tiago Djalò, difensore centrale classe 2000 che il capo dell’area scout Geoffrey Moncada aveva strappato a gennaio scorso allo Sporting Lisbona.

Senza mai aver esordito in Serie A nell’ultima stagione, Djalò dovrebbe dire addio al Milan a breve: addirittura secondo Calciomercato.com il difensore sarebbe già in Francia in queste ore per sistemare con i suoi agenti gli ultimi dettagli del trasferimento al Lille. Tra poco dunque l’affare Leao dovrebbe definirsi in tutto e per tutto con il passaggio di Djalò nella squadra guidata da Christophe Galtier, per il valore di 5 milioni di euro.

Cosa particolare della trattativa è che questo scambio tra Milan e Lille riguarda due giovani talenti che si conoscono molto bene, visto che sono cresciuti nel vivaio dello Sporting assieme ad un ex obiettivo di mercato rossonero, il turco Merih Demiral.

