Il Milan è pronto ad ufficializzare Ruben Amorim come nuovo allenatore e sta definendo gli ultimi tasselli dirigenziali, dal direttore tecnico a quello sportivo. Nel frattempo, però, i rossoneri sono in ritardo per quello che riguarda il mercato e rischiano fortemente di perdere il primo rinforzo.

Mario Gila, fortemente seguito dal Milan durante la scorsa stagione, appare vicinissimo al Napoli con gli azzurri che sono pronti ad accontentare Massimiliano Allegri, che ha chiesto alla dirigenza partenopea l’acquisto del centrale della Lazio.

Classe 2000, Gila è vicino dal trovare l’accordo con gli azzurri andando a salutare la capitale e la possibilità di trasferirsi in rossonero dopo che Igli Tare aveva lavorato molto per provare ad assicurarsi il cartellino dell’ex Real Madrid.