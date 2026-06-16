Il Milan sta iniziando a lavorare alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione con Ruben Amorim che si confronterà con la nuova dirigenza per cercare di raggiungere gli obiettivi necessari al miglioramento della rosa.
Prima di acquistare, però, il Milan dovrà cedere qualche pezzo pregiato per fare cassa e poter poi reinvestire in sede di mercato considerato il fatto che non ci saranno gli introiti derivanti dalla Champions League.
Uno dei calciatori che appare destinato ai saluti in estate è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che non sembra rientrare nei piani del club in ottica futura considerato anche il fatto che gli resta solo un anno di contratto in rossonero. Di fronte ad un’offerta da circa 12 milioni di euro il Milan potrebbe dare l’ok alla sua partenza.