Krösche-Milan, si complica l’affare: la situazione

Arrivano nuove indicazioni dalla Germania sul futuro di Markus Krösche, dirigente che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan per un possibile ruolo nell’area sportiva rossonera. Secondo quanto riportato da Kicker, nella giornata odierna il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte avrebbe incontrato il comitato esecutivo composto da tre membri del consiglio di sorveglianza del club tedesco.

L’incontro era particolarmente atteso anche alla luce delle numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Stando alla ricostruzione del noto magazine tedesco, Krösche non avrebbe manifestato alcuna volontà di lasciare l’Eintracht, elemento che contribuisce a rafforzare la posizione del club tedesco in vista della prossima stagione.

La situazione, tuttavia, resta aperta. Kicker sottolinea infatti come l’unica certezza emersa finora sia l’esistenza di contatti tra il dirigente e il Milan. Un dettaglio che conferma come il profilo di Krösche continui a essere seguito con interesse dalla società rossonera, impegnata nella definizione della propria struttura dirigenziale.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori sviluppi, ma al momento non sembrano esserci segnali concreti di una separazione imminente tra il dirigente e l’Eintracht Francoforte. Il Milan resta alla finestra, consapevole delle difficoltà legate a un’eventuale trattativa per uno dei dirigenti più apprezzati del calcio tedesco. Per ora, dalla Germania arriva un messaggio chiaro: Krösche non ha chiesto di andare via, anche se i contatti con il club rossonero restano sul tavolo.