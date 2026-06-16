Amorim cerca subito un nuovo centravanti, occhio a Gonçalo Ramos

Ruben Amorim è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan con il tecnico portoghese che firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
Scelto l’allenatore, la proprietà del Milan si concentrerà poi sulla costruzione di una nuova rosa competitiva, ascoltando le richieste del proprio tecnico e appare certa la necessità di arrivare a un nuovo attaccante.
Il nome più caldo sembra essere quello di Gonçalo Ramos, attaccante che potrebbe arrivare in rossonero grazie all’intermediazione di Jorge Mendes, tornato ad essere influente nelle scelte del club meneghino. Centravanti di proprietà del PSG, il classe 2001 non è una priorità per i parigini in ottica futura e potrebbe dire addio a una nuova avventura in Serie A dando l’ok al trasferimento in rossonero.
La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe ottenere tramite qualche cessione eccellente.