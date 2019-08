Leo Duarte raccontato dal presidente del Flamengo, club che lo ha appena ceduto a titolo definitivo al Milan per circa 11 milioni di euro

La difesa del Milan è stata letteralmente rifinita con l’acquisto di un centrale che, secondo i veri esperti di calcio sudamericano, può diventare un elemento di grande spessore e qualità.

Leo Duarte è diventato un nuovo calciatore rossonero dopo la fine positiva della trattativa tra rossoneri e Flamengo, sulla base di 11 milioni di euro. Un difensore roccioso ma anche molto tecnico, cercato da diversi club europei ma che alla fine andrà ad arricchire il roaster del nuovo Milan.

Milan, il presidente del Flamengo presenta Leo Duarte

Per raccontare meglio qualità e peculiarità di Duarte il portale Tuttomercatoweb.com ha interpellato il presidente del Flamengo Rodolfo Landim, il quale ha delineato il profilo del suo ex pupillo: “Leo, come lo chiamiamo tutti qua a Rio de Janeiro, è un difensore ancora giovane ma già molto affidabile. È sempre stato un gran bel prospetto, per questo abbiamo deciso di puntarci nel 2014, quando ancora militavo nel Desportivo Brasil. Ha una personalità mostruosa, grande forza fisica e una buona velocità. Leo ha 23 anni e deve ancora completare quindi il suo processo di maturazione, ma il suo carattere lo aiuterà sicuramente a imporsi nella sua nuova squadra e nel suo nuovo campionato”.

Il patron dei ‘rubro-negros’ non ha dubbi sui paragoni: “Se somiglia a Thiago Silva? Vado controcorrente e, visto il suo approdo in Serie A, dico Giorgio Chiellini. Leo ha le caratteristiche giuste per diventare il Chiellini brasiliano, ne sono certo. In Italia Duarte potrà crescere e fare l’ultimo salto di qualità, imparerà tantissimo in un campionato che da sempre fa dell’attenzione tattica e del lavoro difensivo due autentici marchi di fabbrica”.

Inoltre c’è anche Lucas Paquetà a Milanello, altro talento cresciuto nel Flamengo: “Entrambi hanno tutto per farlo. Paquetá è al Milan da sei mesi e ormai si è ambientato, sono convinto che aiuterà anche Leo a farlo in tempi brevi”.

Inoltre il portale Opta Sport ricorda una particolare statistica su Duarte: è il calciatore del campionato brasiliano che nelle ultime due stagioni (2018 e 2019) ha vinto il maggior numero di duelli aerei.