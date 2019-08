Stephanie Frappart sarà il giudice di gara della Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea: prima volta di un arbitro donna in un match maschile

Novità assoluta per il calcio europeo ed internazionale: la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea sarà diretta da una donna!

L’UEFA, nella persona del presidente Aleksander Ceferin, ha scelto di affidare per la prima volta nella storia la direzione di una finale importante ad un arbitro di sesso femminile: sarà la francese Stéphanie Frappart ad arbitrare la sfida del prossimo 14 agosto al Vodafone Stadium di Istanbul, casa del Besiktas.

Il derby tutto inglese che assegnerà il primo trofeo continentale della nuova stagione vedrà dunque questa novità assoluta e molto intrigante, che conferma la volontà di affermare la forza e l’innovazione femminile nel calcio che conta.

Queste le parole del presidente Ceferin nel comunicato ufficiale dell’UEFA: “Ho detto in molte occasioni che il potenziale per il calcio femminile non ha limiti e sono felice che Stéphanie Frappart sia stata scelta per dirigere la Supercoppa insieme a Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal. Come organizzazione, diamo la più grande importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree. Spero che le doti e l’impegno che Stéphanie ha mostrato nel corso della sua carriera per arrivare fino a questo livello sia di ispirazione per milioni di ragazze e donne in Europa e mostri loro che non ci devono essere barriere per raggiungere un sogno”.

Nella quaterna arbitrale dunque sarà presenta anche la romana Manuela Nicolosi, che ha affiancato la Frappart di recente anche nella finale dei Mondiali Femminili 2019.

