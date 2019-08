Milan-Angel Correa, prosegue la trattativa: l’argentino vuole il rossonero e viceversa. Nel frattempo, oltre la Roma, spuntano Lione e Marsiglia per Suso

Milan e Angel Correa, l’uno è la priorità dell’altro. Per il club si tratta del principale obiettivo di mercato, mentre il giocatore preferisce il rossonero piuttosto che il Monaco che anche ha avanzato una proposta interessante.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la distanza tra i due club resta di 10 milioni di euro ma potrebbe essere proprio la volontà del giocatore a fare la differenza. E anche i giorni che passano potrebbero fare la loro parte. Perché la sensazione – riferisce il quotidiano – è che alla fine i Colchoneros possano abbassare le pretese se la vicenda dovesse andare per le lunghe.

Milan, due nuove interessate per Suso

Un rifinitore e jolly d’attacco, è questo il ruolo che manca nel puzzle milanista. Marco Giampaolo ha avuto buone risposte da Suso, un esterno adattato a suggerire dietro le punte, ma un trequartista di professione offre maggiori garanzie. Inoltre il mercato resta apertissimo anche in uscita e per lo spagnolo, dopo la Roma, si sono fatti avanti Lione e Marsiglia.

Ma se arriva una buona notizia da una parte, non se ne registra una stessa dall’altra. Da Monaco, infatti, allontanano una possibile riapertura per André Silva. Oleg Petrov, Dg del club francese, si è espresso in questi termini: ““L’affare è saltato per disaccordi economici tra i due club, non per i problemi fisici del calciatore. Al momento non c’è più una trattativa e stiamo cercando altri profili”.

Non sembra diplomazia, piuttosto un’intenzione concreta: per il Milan, tuttavia, Correa può arrivare anche senza la cessione del portoghese, che nel frattempo è salito sull’aereo rossonero per la partita contro il Manchester United. Può essere un modo per dimostrare che è in condizione e di nuovo attrarre acquirenti.

Redazione MilanLive.it