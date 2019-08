Diego Laxalt, come Lucas Paquetà, non è stato convocato per l’amichevole contro il Manchester United perchè sta svolgendo allenamenti personalizzati a Milanello.

E’ tempo di esami per il nuovo Milan che oggi pomeriggio affronterà il Manchester United, nell’ultima partita dell’ICC. Nella lista dei convocati, per la trasferta di Cardiff, c’è anche il nuovo acquisto Rafael Leao, ma mancano i nomi di Diego Laxalt e Lucas Paquetà. Il motivo è il rientro dalle vacanze post-Copa America, avvenuto solo questa settimana.

I due sudamericani, in attesa di Kessie e Bennacer (reduci dalla Coppa d’Africa), hanno salto la tournèe americana e sono stati gli ultimi a iniziare la preparazione a Milanello. Per recuperare la condizione fisica, rispetto ai loro compagni, stanno seguendo un percorso d’allenamento personalizzato e non potevano essere disponibili per l’amichevole odierna.

Laxalt resta in uscita: il Milan chiede circa 15 milioni

Dietro all’esclusione di Laxalt però ci sono anche voci di mercato. Il Milan infatti ha troppi giocatori sulla corsia sinistra: quattro per un solo ruolo. Dopo l’arrivo di Theo Hernandez, dovrà per forza partire almeno uno tra Rodriguez, Strinic e Laxalt. Con il solo campionato e la Coppa Italia da giocare, c’è troppa abbondanza su quella fascia. Al momento tutti e tre rischiano la cessione, ma non è facile incastrare tutti i pezzi.

Per esempio il terzino uruguaiano è arrivato solo l’anno scorso a Milano, per circa 16 milioni dal Genoa. Più o meno la stesso prezzo che chiedono i rossoneri, anche dopo una stagione complicata. Laxalt infatti ha giocato solo venti partite in campionato, appena sei da titolare. I sondaggi di Torino, Atalanta e Zenit ci sono stati, ma finora lontani da quelle cifre. La sensazione è che il Milan, se vuole venderlo, debba abbassare le sue pretese e offrire uno sconto a queste squadre.

