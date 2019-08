La cessione di André Silva al Monaco si è bloccata per problemi economici, in particolare per l’ingaggio troppo basso offerto al portoghese.

Il Milan continua a cercare acquirenti per André Silva. L’attaccante portoghese, che non rientra nei piani di Giampaolo, era a un passo dal Monaco e resta nella lista dei partenti. Ancora oggi però non si è capito il vero motivo per cui sia saltato l’affare col club del Principato.

Ci sono due versioni a riguardo, da possibili problemi fisici a quelli di natura economica. Quest’ultima sembra la vera causa, confermata ieri dal direttore generale del Monaco, Oleg Petrov, il quale ha parlato appunto di “disaccordi economici” con il giocatore.

Come scrive Tuttosport, l’operazione infatti sarebbe saltata per l’ingaggio offerto ad André Silva, considerato troppo basso dallo stesso giocatore. Oggi al Milan guadagna 2 milioni netti a stagione, che diventano 3,7 al lordo fino al 2022 (la scadenza naturale del suo contratto).

La cessione del portoghese è importante per il Milan, ma non è una priorità. L’arrivo di un altro attaccante infatti, su tutti Correa dell’Atletico, sarebbe slegato dal futuro dell’ex Porto. In ogni caso il giocatore ha qualche interesse dalla Premier League e si potrebbe anche riaprire la pista Monaco. Questa volta, almeno sull’ingaggio, a cifre superiori.

Lione e Marsiglia su Suso, ma dovrà abbassare le pretese