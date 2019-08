Milan, spuntano Lione e Marsiglia per Suso. Ma mentre Angel Correa mette spalle al muro l’Atlético Madrid, lo spagnolo dovrà abbassare le sue pretese

Lione e Marsiglia su Suso: oltre a La Gazzetta dello Sport, lo conferma anche Tuttosport oggi in edicola. Dopo la Roma, ora scatta anche un derby francese per l’attaccante spagnolo apprezzato da Marco Giampaolo ma destinato inevitabilmente all’addio.

Con l’affare sfumato tra André Silva e il Monaco, serve infatti un tesoretto per dare l’assalto decisivo ad Angel Correa che aspetta. E l’obiettivo rossonero – svela Ts – è incassare almeno 30 milioni dalla sua cessione. Una cifra in fin dei conti ragionevole considerando il mercato odierno, la quale, tuttavia, non ha fatto fare né alla Roma e né agli altri club quel balzo in avanti per aprire la trattativa.

Milan tra Suso e Correa: le ultime

Elliott Management Corporation, da parte sua, vuole impostare l’operazione solo a titolo definitivo e senza contropartite tecniche. E le due società transalpine – riferisce il quotidiano – avrebbero chiesto di approfondire il discorso, anche per capire quali siano i margini operativi sia col Milan che col giocatore che, per rinnovare, aveva chiesto addirittura 6 milioni all’anno, nonché lo stesso ingaggio di Gianluigi Donnarumma.

Affinché ci sia la fumata bianca in una direzione piuttosto che in un’altra, l’ex Liverpool dovrà inevitabilmente abbassare le sue pretese. Nessuno gli garantirebbe un tale stipendio, soprattutto con un investimento non da poco per il suo cartellino.

Per il Milan, intanto, la sua cessione sarebbe importante anche per dare dei segnali alla UEFA. Considerandone l’arrivo per meno di 500 mila euro nel gennaio 2015, si tratterebbe infatti di una super plusvalenza. Al suo posto, sulla trequarti, Giampaolo verrebbe consolato con l’arrivo di un indomito Correa, per il quale resta ancora una distanza importante da colmare. L’Atlético Madrid – conclude Tuttosport – si sente spalle al muro dopo che il giocatore si è sbilanciato chiedendo di andare al Milan.

