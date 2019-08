Oggi nell’amichevole di Cardiff tra Manchester United e Milan non giocherà Paul Pogba che sembra ormai prossimo alla cessione dai Red Devils

Il Milan oggi dovrà dimostrare di essere ad un buon livello tecnico ed atletico in quella che sarà la terza amichevole estiva, sempre valida per l’ICC 2019

A Cardiff intorno alle 18:30 si disputa la gara contro il Manchester United di mister Oleg Solskjaer, un match dal sapore storico ma come detto che servirà principalmente a valutare gli eventuali progressi del Milan sotto la guida del neo allenatore Marco Giampaolo.

Intanto arrivano notizie riguardo alla formazione dei ‘Red Devils’ che sfideranno i rossoneri nel tardo pomeriggio: secondo quanto riportato da Sportmediaset non sarà della partita Paul Pogba, fortissimo centrocampista francese che si è anche laureato campione del mondo la scorsa estate con la maglia della Nazionale ‘bleu’.

L’ex juventino ufficialmente è fuori dai giochi per un problema alla schiena, ma in realtà si tratta di un ‘risparmio’ di energie dovuto a possibili operazioni di mercato: Pogba vorrebbe andare al Real Madrid di Zidane per giocare nella Liga spagnola e tornare a sollevare trofei. Un’opzione possibile ma ad oggi ancora piuttosto difficile, visto che il Real sta chiudendo per un altro centrocampista, l’olandese Van de Beek dell’Ajax. A prescindere dalle sue volontà, Pogba non spaventerà la difesa milanista nell’amichevole di oggi.

