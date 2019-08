Milan, è in arrivo in Italia l’agente di Diego Laxalt. E’ pronto un summit di mercato: il giocatore ha tre offerte vuole conoscere il suo futuro

Alla fine potrebbe essere Diego Laxalt a far spazio sulla corsia mancina del Milan, e qualcosa già si muove. Come infatti riferisce Calciomercato.com, è in arrivo domani in Italia l’agente del calciatore uruguaiano per definire la situazione.

Arrivato la scorsa estate dal Genoa, nell’affare riguardante Gianluca Lapadula, per 14 milioni di euro più 4 di bonus, sembrerebbe non aver convinto a pieno la società rossonera. Il procuratore, intanto, sta per portare due offerte nella sede della società.

Milan, Laxalt vuole conoscere il suo futuro

Sul fronte cessioni, la fascia sinistra è un’urgenza in casa Milan. Con l’arrivo di Theo Hernandez, infatti, sono saliti a ben quattro i giocatori presenti in rosa per quanto concerne l’out mancino. Oltre all’ex Real Madrid, restano infatti Ricardo Rodriguez, titolare con Gennaro Gattuso e pronto a un ridimensionamento con Marco Giampaolo, e Ivan Strinic dopo l’ultima stagione ai box causa un problema cardiaco.

Almeno uno di loro andrà via. E la scelta sembrerebbe ricaduta sul sudamericano, considerando anche le varie opzioni a favore. Laxalt infatti piace in Russia, precisamente allo Zenit San Pietrobugo, ma il giocatore spinge per la Premier League, sua destinazione preferita e dalla quale sono giunte due proposte. Tornato ad allenarsi a Milanello giovedì scorso, vorrebbe conoscere presto quello che sarà il suo futuro.

Nel frattempo il Diavolo attende il rientro Hernandez, infortunatosi nell’amichevole col Bayern Monaco. Gli esami hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa e il rientro dovrebbe avvenire a settembre, col giocatore che salterebbe quindi le prime due giornate di campionato.

