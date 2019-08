Franck Kessie può lasciare il Milan nel corso di questa estate. Ecco come i tifosi rossoneri hanno riposto al sondaggio riguardante il futuro del centrocampista ivoriano.

Franck Kessie è uno dei possibili partenti in casa rossonera. Il giocatore non ha avuto modo di allenarsi con Marco Giampaolo e di giocare le amichevoli estive in International Champions Cup, in quanto è stato impegnato in Coppa d’Africa ed è da poco tornato dalle vacanze.

Il centrocampista ivoriano sembra però non essere imprescindibile per il nuovo Milan, e dunque c’è la possibilità che la dirigenza rossonera possa avvallare una sua cessione. Da tempo si parla di un interesse concreto del Wolverhampton, anche se pare che il giocatore preferisca un top club qualora dovesse lasciare i rossoneri. Si parlava di un’offerta di 28 milioni di euro dal club inglese per acquistare il cartellino di Franck.

Sondaggio cessione Kessie: i risultati

Offerta del Wolverhampton da 28 milioni per Kessie. Lo vendereste? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) 2 agosto 2019

Due giorni fa, sul nostro account Twitter, vi abbiamo proposto un sondaggio in merito alla vendita di Kessie: sì alla cessione in quanto fuori dal progetto Giampaolo, sì ma ad una cifra più alta oppure no. Ecco, di seguito, i risultati finali:

Soltanto il 19% dei votanti avvellerebbe la sua cessione in quanto Kessie non servirebbe nel centrocampo di Giampaolo. Molto più alta (39%) invece la percentuale di chi pensa che l’ivoriano debba rimanere.

Il restante 42% pensa che il valore di Kessie sia più alto dei 28 milioni offerti dal Wolverhampton, il che sottinde che qualora arrivasse un’offerta più alta e congrua con il valore del giocatore, potrebbe essere anche ceduto senza troppi problemi.