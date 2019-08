Notizia positiva della serata di ieri a Cardiff per il Milan è il rientro di Giacomo Bonaventura dopo il lungo calvario post-operazione al ginocchio

Uno dei calciatori considerati maggiormente irremovibili nel Milan delle ultime stagioni è sicuramente Giacomo Bonaventura, un jolly di centrocampo che i vari tecnici rossoneri che si sono alternati dal 2014 ad oggi hanno sempre stimato molto.

Un motorino duttile e dinamico che ha interpretato tantissimi ruoli, dal fantasista alla mezzala passando anche per l’esterno d’attacco. Bonaventura però, il 25 ottobre dello scorso anno, ha interrotto la sua carriera milanista per un infortunio considerato inizialmente non così grave, per poi scoprire una lesione alla cartilagine del ginocchio sinistro.

L’operazione negli States, effettuata da due luminari come Freddie Fu e Volker Musahl, è perfettamente riuscita, ma ci sono voluti ben 282 giorni prima di rivedere Bonaventura in campo: la sua è una piccola favola come scrive Tuttosport, visto che Jack ha lavorato sempre in silenzio, senza fare piagnistei, e ha accelerato i tempi, tornando già ieri in campo per Milan-Manchester United.

Marco Giampaolo lo ha utilizzato da trequartista al posto di Suso, ruolo nel quale Bonaventura potrebbe essere considerato idoneo, per i movimenti continui senza palla e per la qualità nel supportare le punte. Inoltre il numero 5 rossonero ha anche trasformato con freddezza uno dei rigori nella lotteria finale. Bentornato Jack, un altro ‘acquisto’ di lusso per la nuova stagione.

Milan, ufficiale l’acquisto di Bennacer – VIDEO