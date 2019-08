Tramite un video sui social network ed i profili ufficiali, il Milan ha annunciato l’ingaggio di Ismael Bennacer dall’Empoli

La trattativa, la firma e le visite mediche di rito erano già state svolte settimane fa. Ma soltanto oggi è potuto arrivare l’ok e l’ufficialità assoluta.

Ismael Bennacer può finalmente considerarsi un nuovo calciatore del Milan. Il talento algerino, reduce da una Coppa d’Africa a dir poco straordinaria giocata da titolare, arriva dall’Empoli per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Probabilmente sarà lui il nuovo regista nei piani di mister Giampaolo, intenzionato a fare di Bennacer una sorta di ‘nuovo Torreira’ come ai tempi della Sampdoria.

Milan, ufficiale: acquistato Theo Hernandez dal Real Madrid – VIDEO

Ora è anche ufficiale: il Milan presenta Bennacer con un video

Stamattina il Milan, attraverso i suoi canali social, ha ufficializzato l’acquisto di Bennacer con un video di presentazione in cui l’algerino, ormai prossimo ad aggregarsi alla sua nuova squadra, indossa la maglia rossonera e comincia dunque a prendere confidenza con quella che sarà la sua prossima realtà calcistica.

E’ arrivata anche la nota ufficiale del club rossonero sul sito web Acmilan.com per l’acquisto a titolo definitivo di Bennacer:

AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni.

Nato ad Arles, in Francia, il 1° dicembre 1997, Bennacer è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Arles-Avignon, esordendo in Prima Squadra nel 2014. Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Arsenal, con cui debutta a soli diciotto anni. Nel gennaio 2017 il trasferimento, in prestito, al Tours (Ligue 2 francese). Nell’estate dello stesso anno, viene successivamente acquistato dall’Empoli FC.

Ismaël ha dapprima indossato la maglia delle Nazionali giovanili della Francia, per poi optare per la Nazionale algerina, contribuendo alla vittoria della recente Coppa d’Africa, trofeo che mancava alle “volpi del deserto” da 29 anni, e ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore.

Milan, Calhanoglu provato da regista. Ma resta sul mercato