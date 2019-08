Milan, Lucas Biglia va dritto verso la permanenza: il centrocampista argentino è destinto a fare da chioccia a Ismael Bennacer

Alla fine, salvo novità last minute, Lucas Biglia va dritto verso la permanenza al Milan. L’argentino – riferisce Tuttosport oggi in edicola – è infatti destinato a fare da chioccia a Ismael Bennacer, annunciato proprio ieri dal club rossonero.

Ma oltre al vincolo contrattuale e alle mancate richieste, sono state anche le sue prestazioni a spingere verso questo scenario. Così dovrebbe restare un ultimo anno in rossonero, per poi dire addio soltanto nella prossima estate quando il suo contratto scadrà.

Milan, ottime prestazioni per Biglia nel pre campionato

Protagonista in positivo in questo pre-campionato con ottime prestazioni, l’ex Lazio si è calato immediatamente nel ruolo di play maker basso del rombo di centrocampo. E lo ha fatto con risultati importanti, riuscendo a far girare la squadra sin da subito tanto da ricevere anche i complimenti di Marco Giampaolo.

Anche il giocatore, tentato dal Genoa negli ultimi giorni, ha deciso di restare col Diavolo. Sarà quindi una pedina importante per Giampaolo, sia per quanto riguarda il campo che lo spogliatoio. E considerando che ha fatto tutta la preparazione, non ci sarà da stupirsi se, ai nastri di partenza, ci sarà Biglia titolare e non Bennacer.

Una situazione tuttavia destinata a essere solo temporanea: una volta che l’algerino avrà preso le misure, sarà lui il titolare. Per freschezza, caratteristiche e soprattutto per l’investimento fatto da parte di Elliott Management Corporation.

Intanto è attesa per oggi la decisione relativa all’amichevole tra Milan e Cesena del 17 agosto. Se dovesse essere confermata, potrebbe trattarsi del debutto in rossonero per Bennacer. L’ex Empoli, ripartito per l’ultima parte delle vacanze dopo la giornata di ieri, rientrerà a Milanello il prossimo 10 agosto.

Redazione MilanLive.it