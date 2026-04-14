Niente Milan, colpo a zero: “Colloqui aperti con la Juve”

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri che continua ad incrociarsi con quello bianconero: il punto della situazione

Nelle prossime settimane è destinato ad entrare nel vivo il calciomercato dei giocatori che dal primo luglio saranno ufficialmente svincolati. D’altronde da quando si è chiusa la sessione invernale, tali calciatori sono liberi di trattare con qualsiasi club.

Anche il Milan così si sta muovendo per capire quale opportunità cogliere. Il tempismo, ovviamente, fa da padrone in questo tipo di affari: il Diavolo è da tempo sulle tracce di Leon Goretzka, al quale è stato proposto un contratto triennale a 5,5 milioni di euro netti a stagione. Si aspetta una risposta del calciatore, che ovviamente piace anche ad altre squadre, a partire dalla Juventus.

I bianconeri, inoltre, stanno valutando un altro elemento finito nel mirino dei rossoneri: stiamo ovviamente parlando di Robert Lewandowski, che non ha ancora deciso se lasciare il Barcellona. Il 37enne di Varsavia, nonostante l’età, continua a fare la differenza. Nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro così come quello di tanti altri prossimi svincolati

Milan e Juventus, inoltre, guardano anche in Italia e nei giorni scorsi per i rossoneri si è fatto il nome di Spinazzola, che ha un accordo in scadenza con il Napoli

Allo stato attuale, il Milan non sta parlando con Spinazzola ( in scadenza a giugno con il Napoli). Sull’esperto terzino ha fatto un sondaggio la Juventus @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) April 14, 2026

Al momento, dunque, secondo Daniele Longo, è la Juventus che ci sta provando per l’esterno ex Atalanta e non il Milan. Si attendono sviluppi in merito: non è certamente da escludere il rinnovo con il Napoli.