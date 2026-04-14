Milan, non solo Goretzka: altro colpo a zero dal Bayern Monaco

Le ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo pronto a cogliere una nuova opportunità. Il punto della situazione

Negli ultimi giorni, il calciomercato in entrata è stato messo un attimo in pausa. Si legge e si ascolta poco in merito ai possibili colpi del Milan. E’ evidente che senza la qualificazione in Champions League tutto cambierebbe. Con l’accesso alla competizione europea più prestigiosa, il Diavolo avrebbe il via libera per i primi colpi importanti.

Non è un segreto che tra i nomi in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani e Igli Tare ci sia quello di Leon Goretzka. Un colpo a zero, apparecchiato, che alzerebbe il livello del centrocampo. L’offerta è sul tavolo: 5,5 milioni di euro netti per tre stagioni.

Il tedesco è pronto a trasferirsi in Serie A, dove interessa pure alla Juventus, ma aspetta novità anche dalla Spagna e più precisamente dal Barcellona. Dal Bayern Monaco, però, non c’è solo Goretzka, tra i calciatori in scadenza di contratto, che piacciono al Milan.

Attenzione così a Raphaël Guerreiro, che lo scorso 22 dicembre ha compiuto 32 anni. Il franco-portoghese è un autentico jolly: può ricoprire il ruolo di terzino sinistro, ma all’occorrenza può giocare anche a destra. Nella stagione in corso, con la maglia dei bavaresi, si è spesso mosso da centrocampista e i gol segnati, in poco più di mille minuti, sono stati fin qui cinque. Guerreiro piace anche all’Inter, oltre a Villarreal e West Ham