Doppietta al Manchester United: ora i tifosi del Milan lo rimpiangono

L’attaccante ha segnato due gol al Manchester United ieri in Premier League, ora i rossoneri lo rimpiangono

Ieri ad Old Trafford si è giocata Manchester United-Leeds, gara di Premier League. Il risultato finale è di 2-1 in favore degli ospiti, ed è un risultato molto pesante perché così si allontano concretamente dalla zona retrocessione. La vera sorpresa, oltre al risultato, è il marcatore: entrambe le reti del Leeds portano la firma di Noah Okafor. L’attaccante svizzero è stato ceduto in estate agli inglesi a titolo definitivo per 20 milioni, dopo il prestito di sei mesi al Napoli che gli ha consentito di vincere uno Scudetto.

Non è stata una stagione esaltante, ma è in ripresa in queste ultime giornate. Dei sei gol segnati quest’anno, quattro sono arrivati nelle ultime gare. Okafor aveva fatto bene al Milan nella sua prima stagione nonostante un ruolo di riserva, con Pioli che lo utilizzava spesso da vice Leao e, qualche volte, anche da attaccante al posto di Giroud. Era riuscito a lasciare il segno, con diverse reti pesanti segnate. Gli aveva garantito un po’ di spazio anche Fonseca nel periodo di panchina di Leao, poi il rientro del portoghese gli ha tolto di nuovo spazio e questo lo ha portato alla cessione al Napoli e poi all’addio definitivo.

Noah Okafor was too hot to handle 😮‍💨@LUFC pic.twitter.com/kNOBniAOa8 — Premier League (@premierleague) April 13, 2026

Dopo la doppietta di ieri all’Old Trafford, molti tifosi sui social lo rimpiangono. Secondo alcuni, di certo lo svizzero avrebbe potuto fare meglio di Christopher Nkunku, acquistato invece per 40 milioni dal Chelsea. In effetti Okafor, pur non essendo un vero e proprio centravanti, può agire da seconda punta vicino ad un attaccante con altre caratteristiche, un po’ come fanno Pulisic e Leao. Sarebbe potuto tornare utile? Forse sì, ma i 20 milioni incassati sono comunque un affare per com’era la situazione del giocatore all’epoca.