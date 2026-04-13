Allegri in bilico: “Lo cambierebbero volentieri”

Allegri potrebbe lasciare il Milan a fine stagione? Secondo il noto giornalista, c’è una reale possibilità che ciò accada

Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il Milan ha rimesso in discussione il posto in Champions League. Per fortuna il Como non è riuscito a battere l’Inter, nonostante le due reti di vantaggio. Questo ha permesso ai rossoneri di rimanere a più cinque dalla squadra di Massimiliano Allegri, ma il pesante ko contro l’Udinese ha riportato a galla certi discorsi. In primis quello contro la società, colpevole di non aver alzato il livello sul mercato, soprattutto a gennaio quando c’era bisogno di rinforzare la rosa per poter puntare a obiettivi più importante. Non mancano però anche le critiche all’allenatore: se il Milan fa così tanta fatica contro determinati avversari, è anche, e forse soprattutto, colpa sua.

Così sono tornati in voga anche i discorsi sul futuro del tecnico, apparso anche piuttosto amareggiato sabato dopo la partita. Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, qualche tempo fa aveva parlato di un futuro tutt’altro che sicuro per Allegri al Milan, con l’allenatore non troppo convinto della gestione societaria e di alcune scelte dei dirigenti. Oggi è tornato alla carica confermando quelle indiscrezioni, ma con un aggiunta importante in merito a società e tifosi: “Come vi abbiamo preannunciato un mesetto fa, Allegri non è convinto di continuare senza chiarezza e programmazione. La verità è che anche in società e i tifosi lo cambierebbero ben volentieri. Le minestre riscaldate spesso sono sciapite“.

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Secondo Criscitiello quindi esiste una reale possibilità che, con o senza Champions, Allegri possa lasciare il Milan al termine di questa stagione. Anche parte della società non sarebbe contenta di alcune gestioni del tecnico, ed è questo il fulcro della questione. Se entrambe le parti non sono contente del lavoro e dei rapporti (che vanno oltre il risultato), è inevitabile ragionare su una separazione. Ma questo lo scopriremo solo a fine stagione.