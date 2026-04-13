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Allegri in bilico: “Lo cambierebbero volentieri”

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Allegri potrebbe lasciare il Milan a fine stagione? Secondo il noto giornalista, c’è una reale possibilità che ciò accada

Allegri in primo piano
Allegri (ANSA) – MilanLive.it

Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il Milan ha rimesso in discussione il posto in Champions League. Per fortuna il Como non è riuscito a battere l’Inter, nonostante le due reti di vantaggio. Questo ha permesso ai rossoneri di rimanere a più cinque dalla squadra di Massimiliano Allegri, ma il pesante ko contro l’Udinese ha riportato a galla certi discorsi. In primis quello contro la società, colpevole di non aver alzato il livello sul mercato, soprattutto a gennaio quando c’era bisogno di rinforzare la rosa per poter puntare a obiettivi più importante. Non mancano però anche le critiche all’allenatore: se il Milan fa così tanta fatica contro determinati avversari, è anche, e forse soprattutto, colpa sua.

Così sono tornati in voga anche i discorsi sul futuro del tecnico, apparso anche piuttosto amareggiato sabato dopo la partita. Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, qualche tempo fa aveva parlato di un futuro tutt’altro che sicuro per Allegri al Milan, con l’allenatore non troppo convinto della gestione societaria e di alcune scelte dei dirigenti. Oggi è tornato alla carica confermando quelle indiscrezioni, ma con un aggiunta importante in merito a società e tifosi: “Come vi abbiamo preannunciato un mesetto fa, Allegri non è convinto di continuare senza chiarezza e programmazione. La verità è che anche in società e i tifosi lo cambierebbero ben volentieri. Le minestre riscaldate spesso sono sciapite“.

 

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Secondo Criscitiello quindi esiste una reale possibilità che, con o senza Champions, Allegri possa lasciare il Milan al termine di questa stagione. Anche parte della società non sarebbe contenta di alcune gestioni del tecnico, ed è questo il fulcro della questione. Se entrambe le parti non sono contente del lavoro e dei rapporti (che vanno oltre il risultato), è inevitabile ragionare su una separazione. Ma questo lo scopriremo solo a fine stagione.