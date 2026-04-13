Dal Liverpool al Milan: occasione a costo zero

I rossoneri pensano ad un giocatore del Liverpool che si libererà presto a costo zero: tutti i dettagli

Il mercato dei parametri zero può cambiare gli equilibri e il Milan osserva con attenzione. Tra le occasioni più interessanti spunta Andy Robertson, pronto a lasciare il Liverpool al termine della stagione. L’addio è stato ufficializzato dallo stesso terzino scozzese: “Ci ho messo anima e cuore, non ho molti rimpianti. In questi anni sono cresciuto come uomo e persona. Il Liverpool e i suoi tifosi saranno sempre tutto per me“. Parole che certificano la fine di un ciclo vincente: 2 Premier League, 1 Champions League e diversi trofei internazionali. Il club inglese lo ha salutato con un messaggio chiaro: “Saluterà da Leggenda di questo club“.

A parametro zero, Robertson diventa una grande occasione. Il Milan valuta il profilo per esperienza e qualità, elementi perfetti per il progetto di Massimiliano Allegri con una Champions da giocare. L’arrivo dello scozzese permetterebbe anche il ritorno stabile alla difesa a quattro, oltre a favorire la crescita di Bartesaghi. L’ingaggio da circa 5,5 milioni è trattabile, aspetto che mantiene viva la pista rossonera. La concorrenza resta alta. Il Tottenham è in vantaggio, mentre in Scozia Celtic e Rangers osservano. Il Milan resta alla finestra: un’occasione a costo zero, con impatto immediato e leadership internazionale.