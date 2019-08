Incontro in corso in questi minuti presso la sede di via Aldo Rossi per discutere di un nuovo obiettivo del calciomercato Milan in attacco

Continuano gli incontri presso la sede di Casa Milan tenuti dalla dirigenza rossonera, che anche ad agosto vuole dialogare con procuratori ed intermediari per il bene della squadra.

Anche oggi, come riportato da Tuttomercatoweb.com, è in scena in questi minuti un confronto interessante; presso gli uffici di via Aldo Rossi si è presentato poco fa l’agente Giuseppe Riso, che da anni vanta ottimi rapporti con il club rossonero. I dirigenti del Milan lo hanno accolto per parlare di una trattativa intricata, da sbloccare assolutamente a breve.

Incontro con Giuseppe Riso a Casa Milan: gli scenari possibili

Dunque in questi minuti si sta dialogando di cose piuttosto importanti a livello di mercato, in particolare di un calciatore gestito da Riso e che piace al Milan: il baby bomber italiano Pietro Pellegri, classe 2001 accostato ai rossoneri nelle ultime settimane.

Il centravanti scuola Genoa gioca nel Monaco e si è vociferato di un inserimento del diciottenne di Pegli come contropartita tecnica in un affare ben più grosso, quello che porterebbe nel Principato il portoghese André Silva, vero e proprio esubero della rosa milanista.

Il Milan vuole sondare con l’agente la disponibilità di Pellegri a tornare in Italia immediatamente; un trasferimento che diventerebbe il traino per altre operazioni importanti, come appunto lo sblocco della cessione di Silva al Monaco a titolo definitivo e di conseguenza la possibilità per il Milan di tornare a trattare con l’Atletico Madrid per Angel Correa, fantasista argentino al momento bloccato proprio dalla mancata cessione del portoghese. Un dialogo dunque molto proficuo che può aiutare a rivoluzionare il calciomercato estivo rossonero.

