L’ex rossonero Timoué Bakayoko non resterà al Chelsea perché non rientra nei piani tecnico-tattici del nuovo allenatore Frank Lampard

Il Milan aveva provato in qualche modo, prima della fine dell’ultima stagione, a sondare il terreno con il Chelsea per il riscatto definitivo di Timoué Bakayoko.

Il mediano francese, in prestito dai londinesi per un anno, sarebbe dovuto costare ben 35 milioni di euro al Milan che però ha valutato l’operazione decidendo di escluderla per due motivi: il costo esoso del cartellino di Bakayoko, nonostante avesse dimostrato di essere un mediano di assoluta affidabilità, ma anche il comportamento troppo spesso sopra le righe del calciatore (vedi lo sfottò con Acerbi in Milan-Lazio).

Bakayoko è dunque tornato al Chelsea a fine prestito, ma neanche a Londra sembra possa restare a lungo per giocarsi le proprie chance: il centrocampista classe ’94 infatti, secondo quanto riportato da Goal.com, non rientra nei piani del neo allenatore Frank Lampard, che preferisce calciatori tecnici ad elementi più muscolari e difensivi come il francese.

L’ex Milan dunque torna prepotentemente ad essere un elemento intrigante sul calciomercato internazionale: è spuntata l’ipotesi Galatasaray, con i turchi che però potrebbero prenderlo solo in prestito con il 50% dell’ingaggio garantito sempre dal Chelsea. Difficile invece che Bakayoko possa interessare nuovamente al Milan, visto che non rientrerebbe negli schemi rapidi e dinamici di Marco Giampaolo.

Tuttosport – Milan, Gabbia verso il prestito al Chievo