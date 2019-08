Il giovane difensore classe ’99 del Milan Matteo Gabbia potrebbe andare a giocare con continuità nelle file della squadra di serie B

C’è un giovane calciatore della rosa del Milan che durante la tournée americana terminata pochi giorni fa si è messo in mostra in maniera a dir poco eccellente.

Si è trattato del classe 1999 Matteo Gabbia, difensore che aveva già fatto intravedere ottime cose tra il prestito alla Lucchese nella scorsa stagione e il Mondiale Under 20 giocato da titolare al centro della retroguardia azzurra. Considerato uno dei centrali più interessanti del panorama italiano, Gabbia è un vero e proprio gioiello di casa Milan.

Ma difficilmente nella nuova stagione ci sarà spazio per Gabbia, che dovrà avere a che fare con la concorrenza di calciatori del calibro di Musacchio, Romagnoli, Caldara e del neo acquisto Duarte. Dunque la soluzione, come riportato anche da Tuttosport, sembra essere quella relativa ad una cessione in prestito altrove.

L’intento è quello di far maturare Gabbia e farlo giocare in una piazza piuttosto importante con continuità: il Chievo Verona ad oggi è la società più vicina al ventenne stopper, tanto da aver iniziato i dialoghi con il Milan. La cessione avverrebbe solo a titolo temporaneo, visto che i rossoneri lo considerano un calciatore utile in prospettiva futura e assolutamente da non lasciare andar via troppo presto. Nelle prossime ore dovrebbero intensificarsi i contatti tra Milan e Chievo per definire i dettagli.

AS – Correa, assist al Milan: ha chiesto la cessione all’Atletico