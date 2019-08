Cessioni Milan, sono ben 9 i giocatori teoricamente sul mercato. Difesa, centrocampo e attacco: la strada sul fronte uscite è ancora lunga

Se il mercato in entrata è quasi completo, in uscita invece la strada è ancora abbastanza lunga. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, considerando i 27 elementi attualmente in rosa, sono addirittura 9 i nomi potenzialmente in uscita in casa Milan, anche se in realtà, alla fine, non tutti partiranno.

Il reparto di maggior abbondanza è sicuramente la corsia sinistra, saliti a quattro giocatori con l’arrivo di Theo Hernandez. Così lex Real Madrid mette alle porte Ricardo Rodriguez e toglie anche qualsiasi ambizione a Diego Laxalt, mentre è diverso il discorso per Ivan Strinic, reduce da un anno fermo ai box per problemi cardiaci, il quale alla fine dovrebbe restare.

Cessioni Milan, il punto tra centrocampo e attacco

Non dovrebbero invece esserci problemi a destra, dove è stata soltanto sfiorata l’idea di un prestito di Andrea Conti. Ma è stato direttamente l’ex Atalanta a far leva per una permanenza: vuole restare a tutti i costi, giocandosi il posto con Davide Calabria, ed è pronto a ribadirlo alla dirigenza nei prossimi giorni.

Situazione invece incerta in mediana. Lucas Biglia, per esempio, era della lista dei sacrificabili per diminuire il monte ingaggio, ma con gli ottimi risultati dati in questo pre campionato alla fine le cose potrebbero cambiare. Frank Kessie, nel frattempo, continua ad essere considerato un sacrificabile per intascare un bel po’ di soldi.

In attacco, oltre Suso, per il quale le parole di Marco Giampaolo potrebbero non bastare, il 4-3-1-2 rende sacrificabile Samuel Castillejo e forse Fabio Borini. Sorge il dubbio perché un’incompatibilità tattica in realtà ci sarebbe eccome considerandone l’impiego con Gennaro Gattuso, ma il 28enne ha dimostrato di essere utile anche come mezzala e questo può spingere a una conferma a sorpresa. Nulla da fare invece per André Silva: dopo l’affare sfumato col Monaco, si cercherà una nuova destinazione per il portoghese.

