Depay, attaccante accostato anche al Milan in questa sessione estiva del calciomercato, sembra deciso a rimanere al Lione. Ecco le sue ultime dichiarazioni dalla Francia.

Memphis Depay è tra i giocatori che sono stati associati al Milan in queste settimane, soprattutto in seguito agli incontri avvenuti con la SEG. Si tratta dell’agenzia olandese che cura i suoi interessi e di altri colleghi, alcuni rappresentanti sono stati visti almeno due volte presso la sede rossonera.

Era emersa anche l’ipotesi di uno scambio dopo che Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha ammesso l’interesse per Jesus Suso. Ma il Milan continua a coltivare il sogno di prendere Angel Correa come seconda punta, anche se la trattativa con l’Atletico Madrid ora vive una fase di stallo. Senza scordare l’importanza di dover cedere prima di poter investire.

Depay al Milan? No, salvo sorprese, resterà al Lione

Depay ha rilasciato un’intervista a L’Equipe nella quale è stato interpellato anche sulle voci di calciomercato che lo riguardano. In questi giorni il suo nome è stato accostato sia al Milan che all’Everton. Queste le sue parole: «Tutti possono parlare, questa è la cosa più semplice. Ma sono a Lione e voglio dare il meglio per questa squadra. Il resto lo vedremo. Ho solo venticinque anni e ci sono molte cose interessanti davanti a me, la Champions League con l’OL, l’Europeo con l’Olanda. Quindi, niente stress…».

L’attaccante olandese è felice di giocare in Francia, dove si è rilanciato dopo l’esperienza non positiva nel Manchester United. L’addio di Bruno Genesio, allenatore col quale aveva avuto qualche problema nella passata stagione, lo ha anche aiutato adesso nell’essere più motivato a rimanere a Lione. In panchina ora c’è Sylvinho e in dirigenza è entrato una leggenda del club come Juninho Pernambucano. C’è aria nuova, nell’ambiente c’è entusiasmo e ciò può spingere Depay a restare.