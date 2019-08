Calciomercato Milan: Aulas, presidente del Lione, confessa l’interesse per Suso. Il fantasista spagnolo potrebbe lasciare Milanello se arriverà una buona offerta.

Il pre-campionato di Jesus Suso è stato positivo, considerando anche che Marco Giampaolo lo ha testato nel ruolo di trequartista. Nonostante le buone prestazioni, il numero 8 del Milan potrebbe ancora essere ceduto.

Infatti, il club rossonero ha bisogno di effettuare alcune cessioni sia per esigenze di bilancio che per avere il denaro sufficiente per altri investimenti. Si sperava di riuscire a vendere André Silva, ma il trasferimento al Monaco è saltato e attualmente non vi sono altre offerte. Dunque, se dovesse arrivare una buona proposta (35-40 milioni) per Suso la dirigenza la valuterebbe.

Calciomercato Milan, il Lione ha Suso nel mirino

Tra le società accostate a Suso di recente c’è il Lione, che ha venduto Nabil Fekir al Betis Siviglia e cerca un rinforzo. Oggi il presidente Jean Michel Aulas ha confessato che il fantasista del Milan gli interessa: «Suso è uno dei profili che stiamo seguendo – ha dichiarato a RMC Sport -, vedremo dopo la partita di venerdì».

Oggi intanto a Casa Milan si sono rivisti Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, e il suo collaboratore Serginho. Possibile che si sia parlato del classe 1993 nato a Cadice, nel mirino anche della Roma nelle passate settimane. Vedremo se il Lione si farà avanti con un’offerta concreta nei prossimi giorni. Arrivato a Milano nel gennaio 2015 per soli 500 mila euro dal Liverpool, ora Suso con la sua cessione potrebbe permettere al club di mettere una bilancio una plusvalenza da 35-40 milioni.

