News Milan: l’agente di Theo Hernandez è fiducioso sul futuro in rossonero del terzino proveniente dal Real Madrid. Mister Giampaolo può aiutarlo a crescere.

Al Milan hanno avuto solamente un piccolo assaggio del potenziale di Theo Hernandez, infortunatosi nella prima amichevole disputata negli Stati Uniti. Contro il Bayern Monaco il terzino francese stava impressionando per le sue progressioni sulla fascia sinistra.

Hernandez ha subito una lesione capsulo-legamentosa della caviglia destra e probabilmente lo rivedremo in campo a settembre. Intanto il suo agente Manuel Garcia Quilon ha parlato a calciomercato.it: “Tutti hanno visto, prima dell’infortunio, che Theo è un calciatore impressionante e ora deve pensare a rimettersi subito in sesto fisicamente. Giampaolo gli darà tanto spazio e lo renderà un grandissimo giocatore. So che l’allenatore ha le idee chiare sul ragazzo ed è cosciente di quanto vale, quanto possa crescere. Con lui raggiungerà enormi traguardi nel Milan”.

Il procuratore spagnolo è convinto che sotto la guida di Marco Giampaolo l’ex Real Madrid diventerà un calciatore di alto livello. Contro il Bayern Monaco ha fatto vedere di cosa è capace e ha grandi margini di miglioramento. Sulla fascia sinistra Theo può far valere la sua grande forza fisica e atletica. Da valutare come se la caverà in fase offensiva, fondamentale in Serie A. Comunque c’è grande fiducia e Paolo Maldini pensa che possa diventare uno dei top mondiali nel suo ruolo. Vedremo cosa dirà il campo.

