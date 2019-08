Nuovo incontro in corso a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Alessandro Lucci, agente dello spagnolo Jesus Suso. Si deciderà il suo futuro?

Ennesimo incontro oggi pomeriggio a Casa Milan per stabilire il destino professionale di Jesus Suso, calciatore che nelle ultime stagioni è stato considerato un intoccabile della squadra e uno dei calciatori più tecnici e di qualità.

Come riferito dal portale Tuttomercatoweb.com, l’agente Alessandro Lucci è stato accolto anche oggi nella sede di via Aldo Rossi per un altro summit chiarificatore con la dirigenza del Milan, in particolare con il direttore tecnico Paolo Maldini e la sua spalla, il d.s. Frederic Massara.

Suso-Milan, oggi altro incontro in sede con il procuratore

Per Lucci si tratta dell’ennesimo dialogo con il Milan per capire meglio quali siano le intenzioni di entrambe le parti riguardo al futuro di Suso.

Il calciatore classe ’93 è stato elogiato in maniera chiara e pubblica dall’allenatore Marco Giampaolo, che lo ha considerato dopo la gara con il Manchester United uno dei migliori giocatori della sua rosa, chiedendo persino di toglierlo dal mercato.

Potrebbero però non bastare le parole del neo allenatore milanista per blindare Suso. Il colloquio di oggi a Casa Milan potrebbe portare ad una sorta di aut-aut: o si prende in considerazione il rinnovo contrattuale fino al 2024, come proposto dall’agente, oppure si punterà a cedere Suso entro fine mercato estivo.

Il Milan chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo; una cessione che farebbe ottenere una plusvalenza importante (è stato acquistato nel 2015 per soli 1,3 milioni) e che libererebbe spazio per l’eventuale acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Si attende dunque il rilancio di Roma, Marsiglia e Lione, squadre che secondo i media sono da tempo sulle tracce di Suso.

