Jesus Suso resta un uomo-mercato in uscita dal Milan: nonostante Giampaolo ci stia lavorando è possibile che lo spagnolo venga ceduto

In queste prime settimane di lavoro estivo il Milan ha deciso di provare a rilanciare un calciatore che, secondo i recenti rumors di calciomercato, potrebbe essere comunque messo in vendita per fare cassa.

Si tratta di Jesus Suso, fantasista spagnolo classe ’93 che in teoria non sembrerebbe troppo adatto a giocare nel 4-3-1-2 del nuovo tecnico Marco Giampaolo. Quest’ultimo però lo sta facendo lavorare nel ruolo di trequartista dietro le punte, ottenendo discreti risultati vista la sua prestazione recente più che sufficiente contro il Benfica nell’amichevole di Foxborough.

Suso trequartista: indicazioni positive, ma deve migliorare

Le ultime sul futuro di Suso: almeno tre club sulle sue tracce

Non è detto però che Suso possa restare anche nella prossima stagione al Milan, anche perché i rossoneri per il ruolo di trequartista titolare probabilmente punteranno sul brasiliano Lucas Paquetà e su un possibile nuovo innesto (Angel Correa su tutti).

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti, della redazione di Sky Sport, ha parlato proprio della situazione del numero 8 del Milan, facendo intendere come lo spagnolo abbia diverse pretendenti: “Suso ha ancora molto mercato: piace alla Roma e anche due club del campionato francese hanno chiesto informazioni. Giampaolo lo sta usando come titolare ma interessa a diverse società”.

Dunque il Milan dovrà chiarire la propria posizione su Suso: le offerte non mancano ma i rossoneri non si schiodano dalla valutazione di 40 milioni di euro per cedere il fantasista di Cadice. In agenda sono previsti nuovi colloqui con l’agente Alessandro Lucci anche per fare chiarezza su quelli che saranno le valutazioni generali sia sull’impiego sia sulla possibile permanenza o meno dell’ex Liverpool.

